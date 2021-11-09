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Gazprom'dan Avrupa gazına ilişkin hamle

Rus enerji şirketi Gazprom, kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirdi.

09.11.2021 - 12:25 | | AA
Gazprom'dan Avrupa gazına ilişkin hamle

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada şirketin Avrupa'da gaz depolama tesislerinde çalışmalara başladığı belirtilerek, "Gazprom, kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına yönelik planı onayladı ve uygulamaya başlandı. Gaz taşıma hacimleri ve güzergahları belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim'de Gazprom'a, Rusya'daki doğal gaz depolama tesislerini doldurduktan sonra Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğal gaz tedarikini artırma talimatı vermişti.

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