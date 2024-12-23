Gazprom'un Çin'e gaz akışı rekor kırdı

Gazprom, Çin'e günlük gaz tedariki için kesin bir rakam belirtmezken, Telegram'dan yaptığı açıklamada, akışların China National Petroleum Corp. ile yapılan bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini aştığını söyledi. Son akışların 7 Aralık'ta ulaşılan bir önceki en yüksek seviyeyi geçtiği belirtildi.

Haberin Devamı

Rusya bu ayın başlarında da gaz sevkiyatını planlanandan önce Sibirya'nın Gücü'nün tasarım kapasitesi olan günlük 38 milyar metreküpe eş değer seviyeye yükseltmişti.

Çin'in gümrük verilerine ve Rusya Ekonomi Bakanlığı'nın fiyat tahminlerine dayanan Bloomberg hesaplamalarına göre Rusya Ocak ve Kasım ayları arasında Çin'e yaklaşık 29 milyar metreküp boru hattı gazı tedarik etti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 artış olarak kayıtlara geçti.

Bloomberg'in Ukrayna ve Türk Akımı üzerinden yapılan akışlara dayanarak yaptığı hesaplamalara göre Gazprom'un aynı dönemde Avrupalı müşterilerine yaptığı teslimatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse %14 artışla yaklaşık 28 milyar metreküpe ulaştı.