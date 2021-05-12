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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,2 artarak 9,6 milyar dolara çıktı.

12.05.2021 - 14:40 | | AA
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri arttı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artarak 56,1 milyar metreküpe ulaştı.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri de yüzde 32,2 artarak 9,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu gelir miktarı mart ayında bir önceki aya göre ise yaklaşık yüzde 9,6 artarak 3,2 milyar dolara çıktı.

Gazprom'un net karı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 89 azalarak 1,8 milyar dolara gerilemişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, ülkenin, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirketi konumunda bulunuyor.

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