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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yükseldi

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,2 artarak 33,2 milyar dolara çıktı.

11.11.2021 - 12:33 | | AA
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yükseldi

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise söz konusu 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 156,8 milyar metreküpe yükseldi.

Bu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 99,2 arttı ve 33,2 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 9,2 artarak 308 dolara çıktı.

Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre ülkede boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

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