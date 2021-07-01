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Gazprom'un doğal gaz ihracatı yükseldi

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz üretiminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 260,8 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 25,7 artarak 99,9 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

01.07.2021 - 13:13 | | AA
Gazprom'un doğal gaz ihracatı yükseldi

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk ve karlı geçen kış dönemi nedeniyle Rusya ve Avrupa'da doğal gaz talebi artış gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin yılın ilk yarısında doğal gaz üretimi yıllık bazda yüzde 18 artışla 260,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,7 artarak 99,9 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye ihracat yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 209,3, Almanya'ya yüzde 43,4, Fransa'ya yüzde 15,1 ve Romanya'ya yüzde 264 arttı.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

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