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Gazprom'un ihracatında euronun payı artıyor

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa’ya doğal gaz ihracatının şirket açısından öncelikli kalacağını belirterek, “Bu yıl, Gazprom’un Avrupa’ya doğal gaz ihracatında euronun payı yüzde 66’yı geçecek.” dedi.

25.06.2021 - 14:08 | | AA
Gazprom'un ihracatında euronun payı artıyor

Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Gazprom ihracatının bu yılın ilk 5,5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,7 artarak 92,3 milyar metreküpe çıktığını belirtti.

Gazprom’un Avrupa’ya bu yıl 1000 metreküpte ortalama 240 dolar fiyatla 175 ila 183 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi planladığına işaret eden Miller, “Avrupa, doğal gaz ihracatımızda ana pazar kalmaya devam edecek. Bu yıl, Gazprom’un Avrupa’ya doğal gaz ihracatında euronun payı yüzde 66’yı geçecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için 1000 metreküp için doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

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