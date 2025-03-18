Gazprom'un zararı 1 trilyon rubleyi geçti

Gazprom tarafından Rus Muhasebe Standartları (RAS) doğrultusunda yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri geçen yıl 2023'e göre yüzde 11,3 artarak 6,3 trilyon rubleye çıktı.

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Şirket 2024'ün son çeyreğinde 767,2 milyar ruble zarar ederken, 2024'ü de 1 trilyon 76 milyar ruble zararla tamamladı.

Raporda yer alan değerlendirmede, zararın ana nedenleri olarak Gazprom Neft şirketinin hisselerindeki düşüş ve ertelenmiş gelir vergisi giderlerindeki artışa işaret edildi.

Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırarak yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da yaşadığı gelir kaybını telafi etmek isteyen Gazprom, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da artırıyor.

Şirketin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre finansal sonuç raporunu nisanda yayımlaması bekleniyor.