GES'te talep toplama süreci bitiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelire Endeksli Senet (GES) ihracına ilişkin süre yarın bitiyor. Talepler 3 kamu bankası aracılığıyla toplanıyor. Yatırımcılar en az bin lira tutarında talepte bulunabiliyor. Senetlerin ilk kupon ödemesi 23 Eylül'de yapılacak.
GES ihracında talep toplama sürecinde sona yaklaşıldı. Alıcılar Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla taleplerini iletebiliyor.
Gelire Endeksli Senet'lerde talep toplama işlemi yarın sona eriyor. Yatırımcılar en az bin lira tutarında talepte bulunabiliyor. İhraçlar ise bir liranın katları şeklinde gerçekleşecek.
GES'lerin getirileri Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) gelirine endeksli olacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan hasılat payları üzerinden yapılacak.
TRT Haber'de yer alan habere göre senetler 24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Dönemsel bazda yatırımcısına yüzde 5,32 oranında getiri sağlayacak. GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 23,04 olacak. Yatırımcıya 6 ay vadeyle sunulan senetlerde 3 ayda bir kupon ödemesi gerçekleştirilecek.
Gelire Endeksli Senet'lerin ilk kupon ödemesi 23 Eylül'de olacak.