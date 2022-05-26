'Gevşek para politikasından sorunsuz çıkılabilir'

BoJ'un uyguladığı gevşek para politikasından sorunsuz çıkışı başarabilecek durumda olduğunu belirten Kuroda, ancak bunun kolay bir süreç olmayacağının bilincinde olduklarını da vurguladı.

Çıkış stratejisini tartışırken temel konunun faizlerin nasıl yükseltileceği, bilançonun nasıl küçültüleceği olacağını belirten Kuroda, "BoJ büyük olasılıkla faiz artırımı ve bilanço daraltmayı birleştirecek. Çıkış stratejisi ekonomiye, fiyatlara ve finansal gelişmelere bağlı olacak" diye konuştu.