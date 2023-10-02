Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

Girişim Sermayesi Pazarı’nın oluşturulmasına ilişkin Borsa İstanbul’dan şu açıklama yapıldı: "Büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak ve söz konusu payların Borsamız Pay Piyasası’nda işlem görebilmesi amacıyla Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) oluşturulmuştur.

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Sermaye piyasasından kaynak temin etmek isteyen şirketlerin, Borsamız Kotasyon Yönergesindeki gerekli koşulları sağlamaları ve Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) II-16.3 sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayacakları izahnamenin Kurul tarafından onaylanması halinde, ihraç edecekleri payları yatırım kuruluşları aracılığı ile nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satılacak ve bu paylar GSP’de sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görebilecektir.

Şirketler, GSP’de işlem görmeye başladıklarında halka açık sayılacak, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tâbi olacaklardır. Böylece GSP’de işlem görmek, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacaktır. Gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabileceklerdir. Şirketler bu pazar sayesinde daha erken finansman imkânı bulmuş, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş olacaklardır.

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Bu kapsamda, Kotasyon Yönergesi ve Pay Piyasası Yönergesinde gerekli değişiklikler yapılmış olup, güncellenen Kotasyon Yönergesi ve Pay Yönergesi’ne Borsamız kurumsal internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir."