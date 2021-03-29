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Goldman Sachs 10,5 milyar dolarlık satış yaptı

Goldman Sachs, cuma günü ABD piyasaları açılmadan önce 10,5 milyar dolarlık toptan satış yaptı.

29.03.2021 - 06:56 | | Foreks
Goldman Sachs 10,5 milyar dolarlık satış yaptı

Goldman Sachs, aralarında Çinli teknoloji devlerinden ABD'li medya şirketlerine kadar uzanan çeşitli şirketlerin değerlerinden 35 milyar doları silen olağanüstü bir hisse satış çılgınlığının parçası oldu.

Banka, cuma günü blok işlemlerde (toptan satışlarda) 10,5 milyar dolarlık hisse senedini elden çıkardı. Bloomberg News tarafından görülen bir e-postaya göre Goldman Sachs, ABD'de cuma günü piyasa açılmadan önce Baidu Inc., Tencent Music Entertainment Group ve Vipshop Holdings Ltd.'den 6.6 milyar dolarlık hisse sattı.

E-postaya göre, bu hareketin ardından ViacomCBS Inc., Discovery Inc., Farfetch Ltd., iQIYI Inc. ve GSX Techedu Inc.'de 3,9 milyar dolarlık hisse satışı yapıldı.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, bu kayıtsız hisse senetlerinin çoğunun bir veya daha fazla sayıda hissedar adına Morgan Stanley tarafından yönetildiğini öne sürüyorlar. Bloomberg verilerine dayanan hesaplamalar, bazı şirketlerde satışın 1 milyar doları aştığını gösteriyor. Goldman Sachs ve Morgan Stanley sözcüleri habere ilişkin yorum yapmadılar.

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