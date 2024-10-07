Goldman Sachs, ABD resesyon olasılığını indirdi

Goldman Sachs baş ABD ekonomisti Jan Hatzius Eylül ayı istihdam raporunun "iş gücü piyasası anlatısını sıfırladığını" ve iş gücü talebinin "işsizlik oranının yükselme eğilimini önlemek için çok hızlı bir şekilde zayıfladığına" dair korkuları yatıştırdığını söyledi.

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Goldman Sachs, Haziran 2025'te %3,25-3,5 nihai faiz oranına ulaşmak için art arda 25 baz puanlık indirim tahminini korudu. Hatzius, "Artık 50 baz puanlık bir faiz indirimi riskini çok daha az görüyoruz" dedi.

"Daha genel olarak, iş ilanlarının yüksek olduğu ve GSYH'nin (gayri safi yurtiçi hasıla) güçlü bir şekilde büyüdüğü bir dönemde istihdam artışının vasat olması için belirgin bir neden görmüyoruz" diye konuşan Hatzius, Ekim ayının hem bir kasırga hem de büyük bir grevin maaş bordrolarını düşürme tehdidiyle özellikle karmaşık bir ay olacağı konusunda uyardı.