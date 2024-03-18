Goldman Sachs, BoJ'un faiz artırmasını bekliyor
Goldman Sachs, güçlü ücret artışlarının ardından Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) salı günkü toplantıda 2007'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırmasını beklediğini bildirdi.
18.03.2024 - 09:28 | | Foreks Haber
Ekonomist Tomohiro Ota yayınladığı yatırımcı notunda, "Bu gelişmeler BoJ'un politika değişikliği için muhtemelen artık daha fazla veriye ihtiyaç duymadığını ya da politika değişikliğini nisan ayındaki üç aylık Ekonomik Görünüm raporuyla gerekçelendirmeyi beklemeyeceğini ima ediyor" dedi.
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Ota, BoJ'un brüt Japon devlet tahvili alımlarının mevcut hızını korurken ve borsa yatırım fonu varlıklarını sabit tutarken getiri eğrisi kontrolünden tamamen çıkacağını yazdı.