Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Goldman Sachs, BoJ'un faiz artırmasını bekliyor
Haberler Uzmanpara Goldman Sachs, BoJ'un faiz artırmasını bekliyor

Goldman Sachs, BoJ'un faiz artırmasını bekliyor

Goldman Sachs, güçlü ücret artışlarının ardından Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) salı günkü toplantıda 2007'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırmasını beklediğini bildirdi.

18.03.2024 - 09:28 | | Foreks Haber
Goldman Sachs, BoJ'un faiz artırmasını bekliyor

Ekonomist Tomohiro Ota yayınladığı yatırımcı notunda, "Bu gelişmeler BoJ'un politika değişikliği için muhtemelen artık daha fazla veriye ihtiyaç duymadığını ya da politika değişikliğini nisan ayındaki üç aylık Ekonomik Görünüm raporuyla gerekçelendirmeyi beklemeyeceğini ima ediyor" dedi.

Haberin Devamı

Ota, BoJ'un brüt Japon devlet tahvili alımlarının mevcut hızını korurken ve borsa yatırım fonu varlıklarını sabit tutarken getiri eğrisi kontrolünden tamamen çıkacağını yazdı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay: İzmir'i birlikte müziğin şehri yapacağız

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay: İzmir'i birlikte müziğin şehri yapacağız
Gazze'de insani felaket: En az 31 bin 645 ölü

Gazze'de insani felaket: En az 31 bin 645 ölü