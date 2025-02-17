Goldman Sachs, Çin borsası için hedef yükseltti
Goldman Sachs, Çin hisse senedi endeksleri için hedeflerini yükseltti ve yapay zekanın benimsenmesinin kazanç büyümesini artırabileceğini, potansiyel olarak Çin hisse senedi piyasalarına 200 milyar dolarlık giriş sağlayabileceğini tahmin etti.
17.02.2025 - 09:17 | | Foreks Haber
Çin teknoloji hisseleri, ülkenin teknoloji yeteneklerine olan yatırımcı ilgisini yeniden canlandıran DeepSeek'in yapay zeka atılımıyla geçen hafta iki yılı aşkın bir süredir en iyi kazanç serisini yakalayarak güçlü bir yükseliş gösterdi.
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Goldman Sachs, Çin'in CSI 300 endeksi için 12 aylık hedefini 4.600'den 4.700'e ve MSCI Çin için hedefini de 75'ten 85'e yükseltti.