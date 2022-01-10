Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs, Fed'den 4 faiz artırımı bekliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Goldman Sachs, Fed'den 4 faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs, Fed'den 4 faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs Group'a göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını dört kez artırması büyük olasılık ve Fed bilançosunu küçültmeye temmuz ayında başlayacak.

10.01.2022 - 07:51 |
Goldman Sachs, Fed'den 4 faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı raporda, ABD iş gücü piyasasında hızlı ilerleme ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık toplantı tutanaklarının Fed'in daha hızlı bir normalleşme uygulayacağına işaret ettiğini savundu.

Hatzius, bu daha hızlı normalleşme beklentisi çerçevesinde Fed'in bilançosunu küçültmeye başlayacağı tarihe yönelik beklentilerini aralık ayından temmuz ayına çektiklerini belirtirken, risklerin bu tarihin daha öne gelmesi yönünde olduğunu da vurguladı.

Fed'in bilançosunu küçültmeye başlamasının 25 baz puanlık bir faiz artırımının ikamesi olabileceğini artık düşünmediklerini de belirten Hatzius, "Fed'den mart, haziran ve eylülde faiz artırımı beklemeye devam ediyoruz ve şimdi buna haziran ayında bir artırımı daha ekliyoruz" dedi.

    Terlik bile var! İnsan saç telinin kalınlığına eş değer
    Sabit saat uygulaması sürecek mi? Bakan Dönmez açıkladı
    Araştırma sonuçları çok net: Kaygı verici
    ‘Şikâyet edersin ama 3 gün yatar çıkar’
    ‘Beraber inşa’ için 200 başvuru geldi
    MasterChef'te ilk 3'e kalan ikinci isim belli oldu!
    Sanal eğlence adasında 700 bin dolar kazandı
    Kapatılıyor! 'Cehennem Kapısı'nda sürpriz
    Transfer ücreti vergisine 'asgari indirim' yolda
    Kim Milyoner Olmak İster'deki futbol sorusu olay oldu!
    Esenyurt'taki olaylarla ilgili valilikten açıklama
    Maça damga vurdu! Gökhan Gönül tebrik etti
    Soruşturma başlatıldı! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı
    Demet'e Deha Bilimlier sorusu! 'O kadar büyütecek bir durum yok'
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Terlik bile var! İnsan saç telinin kalınlığına eş değer
    Terlik bile var! İnsan saç telinin kalınlığına eş değer
    Sabit saat uygulaması sürecek mi? Bakan Dönmez açıkladı
    Sabit saat uygulaması sürecek mi? Bakan Dönmez açıkladı
    Araştırma sonuçları çok net: Kaygı verici
    Araştırma sonuçları çok net: Kaygı verici
    ‘Şikâyet edersin ama 3 gün yatar çıkar’
    ‘Şikâyet edersin ama 3 gün yatar çıkar’
    ‘Beraber inşa’ için 200 başvuru geldi
    ‘Beraber inşa’ için 200 başvuru geldi
    MasterChef'te ilk 3'e kalan ikinci isim belli oldu!
    MasterChef'te ilk 3'e kalan ikinci isim belli oldu!
    Sanal eğlence adasında 700 bin dolar kazandı
    Sanal eğlence adasında 700 bin dolar kazandı
    Kapatılıyor! 'Cehennem Kapısı'nda sürpriz
    Kapatılıyor! 'Cehennem Kapısı'nda sürpriz
    Transfer ücreti vergisine 'asgari indirim' yolda
    Transfer ücreti vergisine 'asgari indirim' yolda
    Kim Milyoner Olmak İster'deki futbol sorusu olay oldu!
    Kim Milyoner Olmak İster'deki futbol sorusu olay oldu!
    Esenyurt'taki olaylarla ilgili valilikten açıklama
    Esenyurt'taki olaylarla ilgili valilikten açıklama
    Maça damga vurdu! Gökhan Gönül tebrik etti
    Maça damga vurdu! Gökhan Gönül tebrik etti
    Soruşturma başlatıldı! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı
    Soruşturma başlatıldı! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı
    Demet'e Deha Bilimlier sorusu! 'O kadar büyütecek bir durum yok'
    Demet'e Deha Bilimlier sorusu! 'O kadar büyütecek bir durum yok'
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Deniz Seki isyan etti: Çok ayıp

    Deniz Seki isyan etti: Çok ayıp

    Tümer Metin: Sergen Yalçın ile konuşmuştuk

    Tümer Metin: Sergen Yalçın ile konuşmuştuk