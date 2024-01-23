Goldman Sachs, Fed'den 4 faiz indirimi bekliyor

Riskli varlıklar bu yıl genel olarak kazanç sağlayacak olsa da Schiffrin, piyasaların Fed'in faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızına ilişkin bahislerle dalgalanması nedeniyle ilk yarının zor geçeceği konusunda uyardı.

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Yatırımcılara Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda fırsat aramalarını tavsiye eden Schiffrin, Çin hisse senetlerinin pandeminin en düşük seviyelerine inmesinin ardından aykırı bir alım olarak öne çıktığını söyledi.

Geçen yıl ABD ekonomisinde yumuşak bir iniş olacağını doğru tahmin eden Schiffrin, Fed'in Avrupa ve İngiltere'deki muadillerinin de aynı şeyi yapmasını bekliyor. Ancak Schiffrin, 2024 yılına ilişkin 10 tahminden oluşan listesinde Japonya Merkez Bankası'nın nisan ayında faiz oranlarını artırarak bu eğilimi tersine çevireceğini söyledi.

Schiffrin müşterilerine gönderdiği bir notta, "2024'ün ilk yarısı dalgalı piyasalar ve dev trendlerin olmadığı son dört yıldan farklı bir yıl olacak. Merkez bankalarının gevşemesi hikayelere hakim olacak, ancak ne kadar fiyatlandırıldığı göz önüne alındığında bunun ticaretini yapmak zor olabilir" dedi.