Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs, Fed'den faiz artırımı bekliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Goldman Sachs, Fed'den faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs, Fed'den faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs ocak ayı enflasyon rakamları sonrası ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artırımı beklentilerini yükseltti.

11.02.2022 - 07:27 |
Goldman Sachs, Fed'den faiz artırımı bekliyor

Daha önce yaptığı açıklamada Fed'in bu yıl 5 faiz artırımına gitmesi beklentisini ortaya koyan Goldman Sachs, ocak ayı enflasyon rakamları sonrası bu beklentisini 7'ye çıkardı.

ABD'de yıllık enflasyonun ocakta yüzde 7,5 ile 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının ardından değerlendirme yapan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yıl yapacağı 7 toplantının hepsinde faizi 25'er baz puan artıracağını tahmin etti.

Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Başakşehir'de yeni transfer ilk maçında şov yaptı!
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Başakşehir'de yeni transfer ilk maçında şov yaptı!
Başakşehir'de yeni transfer ilk maçında şov yaptı!
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!