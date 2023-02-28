Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs petrolde arz açığı bekliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Goldman Sachs petrolde arz açığı bekliyor

Goldman Sachs petrolde arz açığı bekliyor

Goldman Sachs küresel petrol piyasasında yılın ikinci yarısında arz açığı bekliyor.

28.02.2023 - 09:40 |
Goldman Sachs petrolde arz açığı bekliyor

Goldman Sachs analistleri Çin'in yakıt talebindeki güçlü toparlanmanın ve üretici ülkelerin arzlarının yatay seyir izlemesinin yılın ikinci yarısında küresel petrol piyasasında arz açığı ortaya çıkaracağını öngördü. Goldman Sachs, OPEC'in üretim kısma kararını haziran toplantısında geri almasını beklediklerini de vurguladı.

OPEC+ üyeleri ekim ayında yaptıkları toplantıda üretimi 2023 yıl sonuna kadar günlük 2 milyon varil/gün kısma kararı almıştı.

Goldman Sachs analistleri yayınladıkları raporda petrol fiyatının aralık ayına kadar yavaş yavaş 100 dolar/varil seviyesine yükseleceğini öngörürken, OPEC'in üretimi yılın ikinci yarısında 1 milyon varil/gün yükselteceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, OPEC'in üretimi artırmaması halinde aralık ayında petrol fiyatının 107 dolar/varile ulaşacağını ve yükselmeye devam edeceğini de öngördü.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Malatya’da tabelalara “Hasarlı binalara girmeyin” yazıları yazıldı

Malatya’da tabelalara “Hasarlı binalara girmeyin” yazıları yazıldı

Murat Boz depremzede gençler için doğum gününü bağışladı!

Murat Boz depremzede gençler için doğum gününü bağışladı!