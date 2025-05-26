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UzmanparaGoldman Sachs, yuanın güçlenmesini bekliyor
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Goldman Sachs, yuanın güçlenmesini bekliyor

Goldman Sachs, Çin yuanının güçlenmesini ve bunun Çin hisse senetlerini yükseltmesini bekliyor.

26.05.2025 - 09:53 | | Foreks Haber
Goldman Sachs, yuanın güçlenmesini bekliyor

Goldman Sachs Group stratejistlerine göre Çin hisse senetleri, ülkenin ABD ile olan ticaret anlaşmazlığının ortasında direnç gösteren yuanın değerlenmesinden fayda sağlayacak.

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Aralarında Kinger Lau'nun da bulunduğu stratejistler, yuanın dolar karşısında her %1 değer artışının, kurumsal kazanç görünümünün iyileşmesi ve daha güçlü yabancı girişleri gibi faktörler sayesinde Çin hisse senetlerini %3 oranında artırabileceğini öngördü.

Kinger Lau ve meslektaşları, "Çin hisse senetleri para birimi yükseldiğinde iyi performans gösterme eğiliminde" ifadelerini kullandı.

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