Goldman Sachs, yuanın güçlenmesini bekliyor

Goldman Sachs Group stratejistlerine göre Çin hisse senetleri, ülkenin ABD ile olan ticaret anlaşmazlığının ortasında direnç gösteren yuanın değerlenmesinden fayda sağlayacak.

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Aralarında Kinger Lau'nun da bulunduğu stratejistler, yuanın dolar karşısında her %1 değer artışının, kurumsal kazanç görünümünün iyileşmesi ve daha güçlü yabancı girişleri gibi faktörler sayesinde Çin hisse senetlerini %3 oranında artırabileceğini öngördü.

Kinger Lau ve meslektaşları, "Çin hisse senetleri para birimi yükseldiğinde iyi performans gösterme eğiliminde" ifadelerini kullandı.