Goldman Sachs'a göre dolar aşırı değerli

Tarihsel verilerin ekonomik daralma dönemlerinde ABD doları için daha karışık bir performansa işaret ettiğini belirten Pandl, şu anda ABD dolarının yüzde 18 civarında aşırı değerli olduğunu söyledi.

Önümüzdeki haftalarda ABD doları için iki olasılık bulunduğunu savunan Goldman Sachs küresel büyüme görünümünün iyileşmesi halinde yatırımcıların riskli varlıklara geri dönmeleri ile ABD dolarının zayıflayacağını, küresel ekonominin bir resesyona girmesi halinde ise ABD dolarının izleyeceği patikanın belirsiz olduğunu vurguladı.

Geçmişte böyle durumlarda yaşanana bakıldığında ABD dolarının önde gelen para birimlerinin çoğuna karşı değer kaybetmesinin beklendiğini belirten Goldman Sachs resesyon dönemlerinde Japon yeninin, ABD doları üzerinde performans göstermesini beklediklerini ifade etti.

Goldman Sachs'a göre bir küresel resesyon durumunda Japon yeni yüzde 20'ye varan oranda artış gösterebilir.