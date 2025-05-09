Goldman Sachs'tan BoE faiz beklentisi
Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ağustostan itibaren her toplantıda faiz indirmesini bekliyor.
09.05.2025 - 09:36 | | Foreks Haber
Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan indirdiği Para Politikası Komitesi toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, BoE'nin haziranda 25 baz puan faiz indireceği yönündeki beklentisinden vazgeçti.
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BoE'nin haziranda faizi sabit tutacağını öngören Goldman Sachs, ağustos ayından itibaren ise BoE'nin her Para Politikası Komitesi toplantısında faiz indireceğini ve gösterge faiz oranının Mart 2026'da yüzde 2,75'e gerileyeceğini tahmin etti.