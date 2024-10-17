Goldman Sachs'tan Fed beklentisi
Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar art arda 25 baz puanlık faiz indirimleri yaparak nihai faiz oranını %3,25-3,5 aralığına çekmesini beklediğini söyledi.
17.10.2024 - 09:06 | | Foreks Haber
Geçtiğimiz ay Fed, enflasyonun yıllık %2 hedefine doğru gerilemeye devam edeceğine dair daha fazla güven duyduğunu belirterek faiz oranını yarım puan düşürdü.
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CME'nin FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Fed'in bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık bir indirim için %94,1'lik bir şansı fiyatlarken, merkez bankasının faizleri sabit tutma ihtimali yalnızca %5,9.