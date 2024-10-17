Goldman Sachs'tan Fed beklentisi

Geçtiğimiz ay Fed, enflasyonun yıllık %2 hedefine doğru gerilemeye devam edeceğine dair daha fazla güven duyduğunu belirterek faiz oranını yarım puan düşürdü.

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CME'nin FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Fed'in bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık bir indirim için %94,1'lik bir şansı fiyatlarken, merkez bankasının faizleri sabit tutma ihtimali yalnızca %5,9.