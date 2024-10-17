Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs'tan Fed beklentisi
HaberlerUzmanparaGoldman Sachs'tan Fed beklentisi

Goldman Sachs'tan Fed beklentisi

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar art arda 25 baz puanlık faiz indirimleri yaparak nihai faiz oranını %3,25-3,5 aralığına çekmesini beklediğini söyledi.

17.10.2024 - 09:06 | | Foreks Haber
Goldman Sachs'tan Fed beklentisi

Geçtiğimiz ay Fed, enflasyonun yıllık %2 hedefine doğru gerilemeye devam edeceğine dair daha fazla güven duyduğunu belirterek faiz oranını yarım puan düşürdü.

Haberin Devamı

CME'nin FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Fed'in bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık bir indirim için %94,1'lik bir şansı fiyatlarken, merkez bankasının faizleri sabit tutma ihtimali yalnızca %5,9.

Haritalar ortaya çıktı! 4.6 metrelik zemin kaymasının olduğu il

Haritalar ortaya çıktı! 4.6 metrelik zemin kaymasının olduğu il

Demet Akalın apar topar Türkiye'ye döndü! Kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı

Demet Akalın apar topar Türkiye'ye döndü! Kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı