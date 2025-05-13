Goldman Sachs'tan Fed beklentisi
Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimini Aralık ayında bekliyor.
13.05.2025 - 09:28 | | Foreks Haber
Goldman Sachs, ABD-Çin ticaret savaşının yatıştırılması yönünde yaşanan son gelişmeleri gerekçe göstererek, ABD ekonomisi için 2025 büyüme tahminini 0,5 puan artırarak 4. çeyrekte %1'e yükseltti.
12 aylık resesyon ihtimalini %35'e düşüren Goldman Sachs, Fed'den Temmuz yerine Aralık ayında faiz indirimi öngördüklerini vurguladı. Goldman Sachs, çekirdek PCE enflasyonu tahminini %3,8'den %3,6'ya düşürdü.