Goldman Sachs'tan Fed için faiz öngörüsü

Banka daha önce Fed'in faiz indirimine temmuzda başlamasını bekliyordu. Goldman Sachs'ın ABD'nin resesyona girmeyeceğini varsayan baz senaryosuna göre, Fed art arda üç kez 25 baz puanlık faiz indirimine giderek federal fon oranını %3,5-%3,75 aralığına indirecek.

Haberin Devamı

Ancak, ekonominin resesyona girmesi halinde Goldman, Fed'in önümüzdeki yıl faiz oranlarını yaklaşık 200 baz puan düşürerek daha agresif bir politika tepkisi vermesini bekliyor.

Resesyon olasılığının arttığını hesaba katan bankanın ağırlıklı tahmini, daha önce 105 baz puan olan 2025 yılı için toplam faiz indirimi tahminini 130 baz puana çıkardı.