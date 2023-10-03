Goldman Sachs'tan hisse senedi uyarısı

Goldman Sachs Group stratejistleri, Morgan Stanley ve JP Morgan Chase & Co'daki meslektaşlarına katılarak yüksek faizlerin hisse senetlerinde daha fazla düşüşe yol açabileceği uyarısında bulundu.

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S&P 500 hisse senedi endeksi ile 10 yıllık reel faizler arasındaki ayrışmanın 2020 hariç neredeyse yirmi yılın en yüksek seviyesine yaklaştığına dikkat çeken Goldman Sachs stratejistleri, böyle bir ayrışma ABD devlet tahvilleri gibi güvenli bir liman varlığına kıyasla daha riskli hisse senetlerini tutmanın getirisinin azalması anlamına geldiğini vurguladı.

Aralarında Andrea Ferrario ve Christian Mueller-Glissmann'ın da bulunduğu stratejistler, 2 Ekim tarihli yatırımcı notunda, "Bu durum hisse senetlerinin faizlerdeki daha fazla artışı sindirme kabiliyetini daha da sınırlayabilir" ifadelerini kullandı.

Morgan Stanley'den Mike Wilson ve JP Morgan Chase & Co.'dan Marko Kolanovic de kısa bir süre önce reel faizlerdeki sürekli bir artışın hisse senedi piyasalarında bu yılki ralliyi rayından çıkarabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.