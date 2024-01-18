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UzmanparaGoogle, YouTube'da 100 çalışanı işten çıkardı
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Google, YouTube'da 100 çalışanı işten çıkardı

Google, video platformu YouTube'da 100 çalışanı işten çıkararak ana şirket tarafından kısa süre önce duyurulan yüzlerce işten çıkarmaya yenilerini ekledi.

18.01.2024 - 10:07 | | Foreks Haber
Google, YouTube'da 100 çalışanı işten çıkardı

The New York Times, YouTube'un operasyon ve içerik oluşturucu yönetim ekiplerindeki çalışanların işlerine son verildiğini, ayrıca işten çıkarmaların öncelikle YouTube'un içerik oluşturucularına destek sağlayanları etkilediğini bildirdi.

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Son işten çıkarmalar Google'ın organizasyonunda yeniden yapılanmaya gittiği bir dönemde gerçekleşti.

The Hill'e konuşan bir sözcü, Google'ın geçen hafta Google Asistan üzerinde çalışan yüzlerce çalışanı ve Google'ın bilgi ve bilgi ürünleri ekiplerinde çalışan yüzlerce çalışanı işten çıkardığını söyledi ve ancak sayı belirtmeyi reddetti.

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