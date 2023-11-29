Gram altında büyük yükseliş! Tüm zamanların rekoru geldi, işte sebebi

7 Ekim tarihinde İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş jeopolitik riskleri körüklerken altın fiyatlarının sert yükselmesine neden olmuştu. İlerleyen süreçte ise savaşın daha fazla ülkeye sıçramayacağına ilişkin beklentilerle birlikte bölgede tansiyon düşmüş ve altın fiyatları gerilemişti.

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Kasım ayının ortalarından itibaren ise altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 1928 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantıda faizi sabit tutması ve ABD’de enflasyon rakamlarının düşüş göstermesi piyasalarda yönü tayin etti.

ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞİN ASIL NEDENİ

ABD’de ekim ayında yıllık enflasyon gerilerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyonunda yavaşlaması ile birlikte Fed’in bu yıl daha fazla faiz artırımına gitmeyeceği beklentileri kuvvetlendi. Hatta pek çok kurum 2024 yılı Mayıs ayına kadar Fed’in bir faiz indirimine gidebileceğini öngördü. Son dönemde para piyasaları Fed’in faizi sabit tutacağı ve gelecek yıl indirime gideceğini fiyatladı.

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FED ÜYELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJLARI

Öte yandan dün Fed yetkilileri ABD Merkez Bankası’nın aralık ayı toplantısında faizi sabit tutabileceğine yönelik sinyaller verdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutması konusunda "kesinlikle" bazı endişeleri olduğunu söyledi. Goolsbee, enflasyon %2'ye ulaştığında Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerekeceğini vurguladı.

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ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise enflasyonda olumlu gidişatın durması halinde faiz artışlarını desteklemeye istekli olduğunu söyledi ancak gelecek ayki faiz toplantısında bir artışı desteklediği yönünde bir mesaj vermedi.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN DÜN SERT YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 2014 dolardan başlayan ons altın 2043 dolara kadar yükselerek 5.5 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ons altın günü 2041 dolardan kapattı.

Dün 1871 liradan açılan gram altın 1898 lira seviyesine kadar yükselerek sert hareketlere sahne oldu. Gram altın günü 1894 liradan kapattı.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR: 1900 LİRA AŞILDI

Bugün ise gram altın fiyatında tarihi bir rekor kırıldı. Güne 1897 liradan başlayan gram altın 1900 lira olan kritik seviyeyi aşarak 1907 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Gram altında gün içerisinde en düşük 1894 lira seviyesi test edildi.

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Özellikle ons altında görülen sert yükselişler son dönemde gram altın fiyatının da rekor seviyeleri test etmesine yol açıyor.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DURMUYOR

Haftanın üçüncü işlem gününe 2041 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 2042 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2040 dolar, en yüksek ise 2052 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ

Öte yandan hafta başında milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: "ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri daha fazla artıramaz düşüncesi ile, faizlerin 2024’ün başında düşürülebileceği algısının oluşması, doların nispeten zayıflamasına neden oldu.

Gram altında ise yön dolar/TL hareketleriyle de ilgili. Yurt dışındaki gelişmeler gram altını yukarı götürebilecek nitelikte. Ancak dolar, TL karşısında düşerse, gram altında da aşağı yönlü baskı gelebilir. Şimdilik yakın gelecekte yurt dışına bağlı yukarı hareketliliğin sürmesini bekliyoruz.

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Gram altın için yukarı trend içerisinde olması ve yurt dışında havanın altının lehine olması nedeniyle 2000 liraya doğru yoluna devam edecek gibi görünüyor.”