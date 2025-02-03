'Gümrük vergileri fiyatları yükseltecek'

Summers, gümrük vergilerinin her türlü malın fiyatını yükselteceğini ve tüm Kuzey Amerika'dan yapılan ihracatı çok daha az rekabetçi hale getireceğini de vurguladı.

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Summers'a göre misilleme ihtimali bu etkiyi daha da derinleştirecek.

Canberra merkezli Market Economics'in genel müdürü Stephen Koukoulas da gümrük tarifelerinin küresel ticareti yerinden oynattığını, maliyetleri artırdığını ve var olma hakkı olmayan sektörleri koruduğunu söyledi.

Coolabah Capital ekonomisti Kieran Davies de, Trump'ın son on yılların en büyük küresel ticaret savaşına dönüşebilecek bir süreci başlattığını söyledi.

Kanada, Meksika ve Çin, ABD'nin mal ithalatının toplam %42'sini oluşturuyor. Davies'e göre şu ana kadar atılan adımlar ABD'nin efektif gümrük vergisi oranını %2,5'ten %11'e çıkararak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştırdı. Davies, AB'nin de eklenmesi halinde ithalat payının %61'e çıkacağını ve ABD'nin efektif gümrük tarifesinin %16'ya ulaşarak büyük buhrandan bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağını belirtti.