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Güney Kore açığa satış yasağını kaldırıyor

Güney Kore, tüm hisse senetlerinde açığa satış yasağını 31 Mart'tan itibaren kaldırma yolunda ilerliyor.

24.02.2025 - 12:03 | | Foreks Haber
Güney Kore açığa satış yasağını kaldırıyor

Mali Hizmetler Komisyonu Başkanı Kim Byoung-hwan, yatırımcıların açığa satışlara tamamen devam etmesine izin vermenin gerekli olduğunu ve sadece kısmi bir kaldırmayı haklı göstermenin zor olduğunu söyledi.

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Byoung-hwan, ülkenin uluslararası toplumdaki güvenilirliğinin tehlikede olduğunu ve yetkililerin hisse senedi işlemlerindeki yanlışlıkları tespit eden sistemleri tamamlamak için çaba sarf ettiğini de sözlerine ekledi.

Kasım 2023'te ülkenin piyasa düzenleyicileri, perakende yatırımcıların ticaret uygulamasına yönelik tepkisini takiben, 1,7 trilyon dolarlık hisse senedi piyasasında listelenen hisse senetleri için her türlü açığa satışı yasakladı. Yasak Mart sonunda sona ermek üzere bir kez uzatıldı.

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