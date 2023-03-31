Güney Kore çip üretimini azalttı

Güney Koreli çip üreticileri talepteki düşüşün derinleşebileceği ve korkulandan daha fazla uzun süreli bir düşüş yaşanacağı endişeleri ile üretimlerini 2008'den bu yana görülen en yüksek oranda azalttı.

Güney Kore'nin çip üretimi şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,8 düştü. Ocak ayında üretim yüzde 33,9 gerilemişti.

Stoklarda artış yüzde 33,5 olurken, fabrika teslimatları da yüzde 41,6 düştü. Çip ihracatı şubat ayında Güney Kore'nin toplam ihracatının yüzde 12'sini oluşturdu.