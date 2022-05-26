Güney Kore faiz artırdı

Bankadan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 1,50'den yüzde 1,75'e çıktı. Piyasalarda da beklenti faizin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi. Banka nisan toplantısında 25 baz puan faiz artışı yapmıştı.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-Yong faiz artırımı kararının oy birliği ile alındığını belirtti. Önümüzdeki birkaç ay için politikanın odak noktasının fiyat istikrarını sağlamak olmaya devam edeceğini belirten Rhee, yakın zamanda enflasyonun yüzde 5'i aşacağını öngördüklerini vurguladı. Ancak Rhee enflasyonun yıl ortasından sonra tepe yapmasının muhtemel olduğunu da ifade etti.

Yavaşlayan küresel talebin Güney Kore'nin ihracatına zarar vermesinin beklendiğini anlatan Rhee, ancak şirket yatırımlarındaki artış ve iyileşen özel sektör tüketiminin büyüme için yukarı yönlü riskler olduğunu da vurguladı.

Güney Kore'de enflasyon en son yıllık yüzde 4,8, çekirdek enflasyon yüzde 3,1 olarak açıklandı. Bankanın enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.