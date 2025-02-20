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Uzmanpara'Güney Kore faiz indirimine devam edebilir'
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'Güney Kore faiz indirimine devam edebilir'

ING'ye göre Güney Kore Merkez Bankası gelecek hafta faiz indirimine devam edebilir.

20.02.2025 - 10:02 |
'Güney Kore faiz indirimine devam edebilir'

Güney Kore Merkez Bankası, gelecek hafta politika gevşetmeye devam edebilir ancak karar oybirliği ile alınamayabilir. Bu görüşü savunan ING analistleri, "Enflasyon görünümüyle ilgili endişeler politika yapıcıları şahin bir zeminde tutarken bile, merkez bankasının önceliğinin zayıf iç talebi desteklemek olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Analistler, "ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı tarifelerinin Koreli üreticileri etkilemesi muhtemel, bu da bankanın 25 Şubat'ta parasal gevşemeye doğru eğilimli kalma olasılığını artırıyor." görüşünü sundu.

Banka faiz kararıyla birlikte üç aylık makro görünüm raporunu da yayımlayacak. ING, 2025 için GSYH tahminini %1,5-%1,6 aralığına düşürmesini bekliyor; bu hala ING'nin %1,3 büyüme tahmininden yüksek. Banka önceki iki toplantısında faizi 25'er baz puan aşağı çekmişti. Önümüzdeki toplantı 25 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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