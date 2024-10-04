'Güney Kore faizi 100 baz puan indirebilir'
Societe Generale (SocGen) ekonomistleri, Güney Kore Merkez Bankası'nın politika faiz oranını 2025 sonuna kadar 100 baz puana kadar düşürerek %2,50'ye düşürebileceğini yazdı.
04.10.2024 - 09:31 | | Foreks Haber
SocGen ekonomistleri Suktae Oh ve Kiyong Seong, yayınladıkları bir notta bankanın 11 Ekim toplantısında 25 baz puanlık bir indirim yapmasını ve faiz oranını %3,50'lik yüksek seviyede tutma serisini sonlandırmasını bekliyor.
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Ekonomistlere göre Güney Kore'de ekonomik büyümeye yönelik devam eden aşağı yönlü riskler ve ılımlı enflasyon, merkez bankasının para politikası ayarlarını %2,50'lik konsensüs nötr oranına doğru gevşetmeye başlaması için gerekçeleri destekliyor.
SocGen ekonomistleri, bankanın faiz indirimi döngüsünü 'Ekim ayında mı yoksa Kasım ayında mı?' başlatacağından bağımsız olarak, piyasanın 2025 sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimini fiyatladığını söylüyor.