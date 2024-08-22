Güney Kore faizi değiştirmedi

Güney Kore Merkez Bankası, piyasaların beklentisi doğrultusunda üst üste 13'üncü kez politika faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. Önümüzdeki aylarda gevşemeye yöneleceğine dair artan beklentiler nedeniyle yıl için enflasyon ve büyüme tahminlerini düşürdü.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Çoğu ekonomist, bankanın Ekim veya Kasım ayında faiz indireceğini öngörüyor.

Merkez bankası, faiz kararıyla birlikte yayımlanan revize edilmiş görünüm raporunda bu yıl GSYH ve enflasyon tahminlerini düşürdü. Banka, bu yıl GSYH'nın %2,4 büyüyeceğini ve enflasyonun da ortalama %2,5 olmasını bekliyor. Önceki tahminde %2,5 GSYH büyümesi ve ortalama %2,6 enflasyon öngörülüyordu.

Merkez bankası, dalgalanan tarım ve petrol fiyatlarından kaynaklanan son artışa rağmen enflasyonun hala düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyor.

Ülkenin manşet enflasyonu Hazirandaki %2,4'ten Temmuzda %2,6'ya yükseldi; Ancak gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, yıllık %2,2 artışla üst üste üçüncü ayda da aynı hızda büyüdü.