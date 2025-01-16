Güney Kore faizi değiştirmedi

Güney Kore Merkez Bankası Kasım ayında üst üste gelen faiz indirimlerinin ardından bugün %3,00 seviyesinde olan politika faiz oranını değiştirmedi. Piyasa beklentisi ağırlıklı olarak faizde 25 baz puan daha indirim olacağı yönündeydi. Ancak faizin değişmeyeceği yönünde de görüşler bulunuyordu.

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Sürpriz karar, Güney Kore'nin ticarete bağımlı ekonomisinin, Aralık ayında görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından yaşanan siyasi kargaşadan kısmen etkilenen, zayıflayan ihracat büyümesi ve iç talepteki yavaş toparlanma gibi zorluklarla karşı karşıya kalmasının ardından geldi.

Faizin değişmeyeceği yönünde görüş verenler Banka'nın won'un zayıflığı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz indirimlerinin hızı ve seçilen Başkan Donald Trump'ın ticaret politikası hakkındaki belirsizlik nedeniyle bu görüşü savunuyordu.