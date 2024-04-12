Güney Kore faizi sabit tuttu

Bankadan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

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Karar özellikle de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayında olası faiz indirimine ilişkin beklentilerin bu hafta başında beklenenden yüksek seyreden tüketici enflasyonunun ardından gerilediği bir dönemde politikayı gevşetmek için acele edilmediğinin sinyalini veriyor.

Bu toplantıda değişiklik beklemeyen analistlerin çoğu indirimin yılın ikinci yarısında olacağı yönünde görüş belirtiyor. Bazıları 2024 sonuna kadar çeyrek puanlık iki faiz indirimi öngören kademeli bir gevşeme döngüsü öngörüyor.

Manşet enflasyon mart ayında üst üste iki ay yüzde 3,1 ile bankanın hedefi olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

Banka, Güney Kore'de enflasyonun 2023'teki yüzde 3,6'dan 2024'te yüzde 2,6'ya düşeceğini tahmin ediyor. Buna rağmen politikayı gevşetme konusunda acele edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

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Güney Kore Merkez Bankası'nın 7 yönetim kurulu üyesinden ikisi bu ay görev süresi dolacağı için değişecek. Bu toplantı onun için politika değişikliğine yönelik ideal bir zaman olarak görülmüyordu.