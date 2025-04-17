Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Banka, 2024'ün Ekim ve Kasım ayları ile bu yılın Şubat ayında kesintiler yaptıktan sonra gevşeme döngüsünü duraklatarak, 7 günlük geri alım oranını %2,75'te bıraktı. Piyasa beklentilerinde çoğunluk faizin değişmeyeceği yönündeydi. Çoğu ekonomist, Mayıs ayında bir kesintinin yeniden başlayabileceğini öngörüyor.

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Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin neredeyse yarısı için ihracata güveniyor ve bu da onu yakın zamanda açıklanan kapsamlı ABD tarifelerinden kaynaklanan ticaret kesintilerine maruz bırakıyor.

Bankanın başkanı Rhee Chang-yong karar sonrası düzenlediği basın toplantısında, kurulun altı üyesinin de önümüzdeki üç ay içinde faiz indirimine açık olduğunu söyledi. Bunun bankanın 29 Mayıs'ta faiz indirimi yapabileceği anlamına gelip gelmediği sorulduğunda Rhee, "Doğal olarak, bu geçmişte söylenenlere kıyasla daha güçlü bir faiz indirimi sinyali olarak yorumlanacaktır." dedi.

Bankanın açıklamasında ABD ticaret politikasının etkileri ve iç siyasi belirsizlik nedeniyle büyümenin beklenenden daha fazla zayıfladığı belirtildi.

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Rhee, "Mayıs ayında büyüme oranının ne kadar düşük olduğunu görmemiz gerekecek. Temel seviyenin aşağıya doğru revize edilip edilmeyeceğine henüz karar vermedik" diye konuştu.