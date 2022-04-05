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Güney Kore'de enflasyon 10 yılın zirvesinde

Güney Kore'de enflasyon yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle son 10 yılın zirvesine çıktı.

05.04.2022 - 10:01 |
Güney Kore'de enflasyon 10 yılın zirvesinde

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre mart ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 3,7 olan enflasyonun yüzde 3,8'e çıkacağı yönündeydi. 

Böylece enflasyon 2011 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yine piyasa tahminlerinin üzerine çıktı ve yüzde 0,7 arttı. Analistler yüzde 0,4 yükseliş olacağı yönünde görüş belirtiyordu. 

Ülkede çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,9 artış gösterdi. 

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