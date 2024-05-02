Güney Kore'de enflasyon %3'ün altına indi

Güney Kore İstatistik Ofisi (Kostat) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları bir önceki ay görülen yıllık yüzde 3,1 artışın ardından Nisan ayında yüzde 2,9 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 3,1 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

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Enflasyonun yapışkanlığı muhtemelen piyasanın bu yılki faiz indirimi beklentilerini geri çekecek ve bankanın politika ayarlarını gevşetmek için acele etmeme yönündeki mevcut duruşunu güçlendirecek.

Aylık bazda fiyatlar önceki ay görülen yüzde 0,1 artışın ardından, geçen ay sabit kaldı. Analistlerin tahmini artışın yine yüzde 0,1 seviyesinde kalacağı şeklinde oluşmuştu.

Veriler başta taze meyveler olmak üzere tarım ürünlerindeki yüksek fiyatların enflasyondaki yükselişin arkasındaki temel etken olduğunu gösterdi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek tüketici fiyatları, Nisan ayında bir ay öncesine göre yüzde 0,2 ve bir yıl öncesine göre yüzde 2,3 arttı.

Enflasyon verileri, ilk çeyrekte beklenenden güçlü GSYH büyümesinin ardından ülkenin ihracat büyümesinin Nisan ayında hızlanmasının ardından geldi. Bu durum Merkez Bankası'nın yurt içi talebinin zayıf olduğu yönündeki endişeleri hafifletebilir.

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Banka, Nisan ayındaki politika toplantısında 2024 GSYH büyümesinin daha önceki %2,1 tahminiyle aynı çizgide veya bu tahminin üzerinde olabileceğini belirtti.

Merkez bankası enflasyonun 2023'teki yüzde 3,6'nın ardından bu yıl ortalama yüzde 2,6 olmasını bekliyor.

Banka, Nisan ayında üst üste 10'uncu kez politika faiz oranını 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,50'de sabit tuttu.