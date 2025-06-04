Güney Kore'de enflasyon 5 ayın en düşüğünde

Güney Kore İstatistik Ofisi, tüketici fiyat endeksinin Nisan ayındaki %2,1'lik artışın ardından bir yıl öncesine göre %1,9 arttığını açıkladı. Bu piyasa beklentisi olan %2,0'nin daha da altında bir rakama işaret etti.

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İstatistik Ofisi'ne göre, diğer bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatlarındaki artışlara rağmen, petrol ürünleri, meyve ve sebzelerin daha düşük fiyatları fiyat artışını büyük ölçüde kontrol altında tuttu.

Önceki ayla karşılaştırıldığında, tüketici fiyatları Mayıs ayında %0,1 düştü. Analistlerin görüşü fiyatlarda değişim olmayacağı yönündeydi. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, Mayıs ayında bir yıl öncesine göre %2,0 ve bir önceki aya göre %0,2 arttı.

Güney Kore Merkez Bankası, Mayıs ayında yıl için büyüme görünümünü düşürerek gevşeme döngüsündeki duraklamayı sonlandırdı. Banka, Nisan ayında sabit bırakmasının ardından, geçen ay ülkenin gerileyen ekonomisini desteklemek için gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek %2,50'ye çekti. Bu, bu yılın Şubat ayında ve 2024'ün Ekim ve Kasım aylarında yapılan kesintileri takip etti. Banka, ekonominin bu yıl %0,8 büyümesini bekliyor.