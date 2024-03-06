Güney Kore'de enflasyon arttı

Güney Kore İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları bir önceki ay görülen yıllık yüzde 2,8 artışın ardından şubat ayında yüzde 3,1 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 3,0 olacağı yönündeydi.

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Aylık bazda da fiyatlar önceki ay görülen yüzde 0,4'ün üzerinde, yüzde 0,5 yükseldi. Analistlerin tahmini artışın yüzde 0,4 seviyesinde kalacağı şeklinde oluşmuştu.

Veriler, başta taze meyveler olmak üzere tarım ürünlerindeki yüksek fiyatların enflasyondaki yükselişin arkasındaki temel etken olduğunu gösterdi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, şubat ayında bir ay öncesine göre yüzde 0,3 ve bir yıl öncesine göre yüzde 2,5 arttı.

Merkez Bankası, şubat ayındaki son politika toplantısında baz faiz oranını üst üste dokuzuncu kez 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,50'de sabit tuttu. Banka, enflasyonun azaldığını ancak yapışkan kalmayı sürdürdüğünü ve bunun da "yeterince uzun" bir süre boyunca kısıtlayıcı bir politika duruşunu garanti ettiğini ileri sürdü.