Güney Kore'de enflasyon yavaşladı

Güney Kore İstatistik Ofisi (Kostat) tarafından yapılan açıklamada, Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin Ağustos ayındaki %2'lik artışın ardından bir yıl öncesine göre %1,6 arttığı ve Şubat 2021'den bu yana en yavaş tempoyu kaydettiği belirtildi. Analistlerin beklentisi enflasyonun %1,9'a ineceği yönündeydi.

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Aynı ayda önceki ayla karşılaştırıldığında endeks %0,1 arttı ve medyan tahmin olan %0,4'ün çok altında kaldı. Ağustos ayında bir önceki aya artış %0,4 seviyesindeydi.

Ofisten gelen veriler, petrol ürünlerinin fiyatlarındaki büyük gerilemenin Eylül ayında enflasyonu düşük tutmasına yardımcı olduğunu gösterdi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, Eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 azalırken, bir yıl öncesine göre %2 arttı.

Düşük enflasyon verileri, Güney Kore Merkez Bankası'nın 11 Ekim'deki faiz toplantısının öncesinde geldi ve bir indirimin yolunu açtı.