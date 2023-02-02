Güney Kore'de enflasyon yükselişini sürdürdü

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 5 olan enflasyonun yüzde 4,9'a gerileyeceği yönündeydi.

Enflasyon seviyesi hala Güney Kore Merkez Bankası hedefi olan yüzde 2'nin çok üzerinde bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası enflasyonla mücadele için 2021 yılı Ağustos ayında başladığı artırım sürecinde faizi toplam 300 baz puan yukarı çekti. Banka bu yılın ilk toplantısında da 25 baz puan faiz artırdı.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise piyasa tahminlerinin üzerinde yüzde 0,8 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti enflasyonda aylık bazda yüzde 0,5 yükseliş olacağı yönündeydi.

Ülkede çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 4,1 yükseldi.