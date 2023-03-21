Güney Kore'de üretici fiyatları 8 aydır düşüyor

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre üretici fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı. Fiyatlar 2022 yılı Haziran'da yüzde 9,9 seviyesini gördükten sonra gerilemeye başladı ve bugüne kadar üst üste 8 ay azalışını sürdürdü.

Ocak ayında üretici fiyat artışı yüzde 5,1 seviyesinde bulunuyordu.

En yüksek artış elektrik, gaz ve su tedariki fiyatlarında oldu. Söz konusu sektörde fiyatlar yüzde 29,5 yukarı geldi. Bir önceki ay artış yüzde 29,8 seviyesindeydi.

İmalat sanayi üretici fiyat artışı yüzde 4,2'den yüzde 2,9'a inerken, hizmet sektörü fiyatları yüzde 3'ten yüzde 3,4'e yükseldi.

Üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,1 artış yaşandı.