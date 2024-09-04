Güney Kore'nin döviz rezervleri arttı

Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre geçen ay rezervler 2,4 milyar dolar artışla 415,9 milyar dolara yükseldi.

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Güney Kore'nin döviz rezervleri, yurt dışı para cinsinden menkul kıymetler ve mevduatlar, Uluslararası Para Fonu rezerv pozisyonları, özel çekme hakları ve külçe altından oluşuyor.

ABD Hazine tahvilleri gibi yabancı menkul kıymetlerin değeri, bir önceki aya göre 2,4 milyar dolar artışla Ağustos sonu itibarıyla 369,4 milyar dolar oldu.

Ülkenin altın rezervleri ise değişmeyerek 4,8 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Güney Kore, 2024 yılı Temmuz sonu itibarıyla dünyanın dokuzuncu en büyük döviz rezervine sahibi ülkesi konumunda bulunuyor. Çin ve Japonya, rezerv büyüklükleri bakımından ilk iki sırayı oluşturuyor, onları İsviçre, Hindistan, Rusya, Tayvan, Suudi Arabistan ve Hong Kong izliyor.