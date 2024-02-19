Güney Kore'nin faizi sabit tutması bekleniyor

The Wall Street Journal'ın anketine katılan 21 ekonomistin tamamı, bankanın 22 Şubat tarihindeki toplantıda baz faiz oranını yüzde 3,50'de bırakmasını bekliyor.

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Ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısında başlayacağını öngörüyor.

Banka geçtiğimiz günlerde enflasyonun ocak ayındaki gevşemenin ardından yeniden yükselebileceği konusunda uyardı.

Barclays Ekonomisti Bum Ki Son, "Bunun bankanın genişlemeye yönelik temkinli yaklaşımını vurguladığına inanıyoruz, zira erken gevşeme riskleri ile politikayı çok sıkı tutmaktan kaynaklanan riskleri tartıyor" değerlendirmesinde bulundu.