Güney Kore'nin ihracatı 3 aydır artıyor

Güney Kore Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisinin ihracatı aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 57,66 milyar dolara yükseldi. Artış hızı piyasa beklentisi olan yüzde 6,5'in altında kaldı.

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Yarı iletken sevkiyatları aralık ayında yıllık bazda yüzde 22 yukarı geldi. ABD ve diğer büyük küresel pazarlara ihracatın artmaya devam etmesiyle art arda ikinci ayda da büyüme sürdü.

Aynı ayda ithalat yıllık bazda yüzde 10,8 düşüşle 53,18 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 13,4 olacağı yönündeydi.

Böylece dış ticaret fazlası yılın son ayında 4,48 milyar dolar ile analistlerin 6,26 milyar dolar tahminini karşılayamadı.

2023 yılının tamamında ihracat yüzde 7,4 düşüşle 632,69 milyar dolara, ithalat ise yüzde 12,1 düşüşle 642,67 milyar dolara geriledi. Ticaret dengesi üst üste ikinci yılda da açık verdi, ancak bu açık 47,8 milyar dolardan 9,97 milyar dolara geldi.

Ticaret yetkilileri Güney Kore'nin çip, araç ve gemilere yönelik artan talebin etkisiyle 2024 yılında ihracatta toparlanma yolunda ilerleyebileceğini belirtiyor.