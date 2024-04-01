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Uzmanpara Güney Kore'nin ihracatı arttı
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Güney Kore'nin ihracatı arttı

Güney Kore'nin ihracatı yarı iletkenlere, gemilere ve diğer Kore mallarına yönelik yurt dışındaki güçlü talebin etkisiyle mart ayında art arda altıncı ayda da arttı.

01.04.2024 - 10:25 | | Foreks Haber
Güney Kore'nin ihracatı arttı

Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin ihracat büyümesi beklenenden daha hafif oldu. Ancak yine de toparlanma ivmesini sürdürdü.

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Güney Kore Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre mart ayında ihracat yüzde 3,1 artışla 56,56 milyar dolara ulaştı. Bir önceki ay artış yüzde 4,8 olmuştu. Piyasa beklentisi artışın yüzde 3,8 olacağı yönündeydi.

Veriler, ithalatın mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 düşüşle 52,28 milyar dolara gerileyerek, aylık 4,28 milyar dolarlık ticaret fazlası sağladığını gösterdi. Verilere göre ABD ve Çin'e yapılan toplam sevkiyatlar sırasıyla %12 ve %0,4 arttı.

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