CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Güvenli sabitcoin'ler gerekiyor'
04.11.2020 - 13:09 | | DHA

'Güvenli sabitcoin'ler gerekiyor'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen değişimlere uyum için, Avrupa Birliği'nin veri koruma düzenlemeleriyle uyumlu "sabitcoin"lerin gerektiğini söyledi.

'Güvenli sabitcoin'ler gerekiyor'
ABONE OL

Stablecoin, genellikle değeri başka bir fiat para birimine ya da değerli bir varlığa sabitlenmiş yeni bir kripto para türüdür. Bu paralar, ABD doları, diğer kripto para birimleri, değerli metaller veya üçünün bir kombinasyonu gibi fiat para birimlerine sabitlenebilir.

Dijitalleşme sürecinin tersine çevrilemeyeceğini, tam tersine hız kazandığını vurgulayan AB yetkililerini, düzenleyici ve gözetim çerçevesini "Avrupa'nın devam eden dönüşümüne yanıt verecek şekilde" tamamlamaya çağıran Panetta, bu hazırlıkların Avrupa'nın ödeme ufkundaki dönüşüme ve yabancı oyuncuların genişleme potansiyeline yanıt verecek nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

Panetta'ya göre, tüm bu hazırlıkların yanında, nakit paranın da erişilebilir ve güvenilir ödeme aracı olarak korunması gerekiyor. Çünkü, dijital euro nakit paranın yerin almayacak, onun tamamlayıcısı olacak.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu mu? Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu mu? Okullar ne zaman açılacak?

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

KYK burs - yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs - yurt başvuru tarihleri - ücretleri ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

KYK burs - yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs - yurt başvuru tarihleri - ücretleri ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Sıradaki Haber