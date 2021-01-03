Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Haftaya 4 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek
03.01.2021 - 12:25 | | AA

Haftaya 4 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Haftaya 4 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek
ABONE OL

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın iki tahvil ihalesi yapılacak.

İlk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

5 Ocak Salı günü düzenlenecek iki ihaleden ilkinde 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günkü ikinci ihalede ise 10 yıl (3598 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İş yerine kumar baskını! 12 kişiye ceza kesildi

İş yerine kumar baskını! 12 kişiye ceza kesildi

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Şiddet uyguladığı eşini almaya giden şahıs dehşet saçtı!

Şiddet uyguladığı eşini almaya giden şahıs dehşet saçtı!

Sıradaki Haber